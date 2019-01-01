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وزيرة الصحة توجه رسالة للصليب الأحمر حول الاسير عربيد

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة توجه رسالة للصليب الأحمر حول الاسير عربيد


رام الله / سما /

طالبت وزيرة الصحة مي الكيلة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، بالضغط على دولة الاحتلال للسماح لفريق طبي فلسطيني بزيارة الأسير سامر العربيد والاطلاع على وضعه الصحي بمستشفى هداسا.

وأضافت الوزيرة الكيلة في رسالة سلمتها لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين ديفيد كويتني، في مقر اللجنة برام الله، اليوم الثلاثاء، ان الأسير العربيد الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخامس والعشرين من الشهر الماضي أثناء عودته إلى منزله برفقة زوجته وعائلته تعرض لتعذيب شديد أثناء الاعتقال وخلال التحقيق معه، ما أدى إلى إصابته بنزيف رئوي وكسور في أضلاع صدره، ورضوض في جميع أنحاء جسده، إضافة إلى إصابته بفشل كلوي.

وأشارت إلى أن القوة القائمة بالاحتلال خرقت بذلك اتفاقية جنيف الرابعة وجميع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل الحثيث لإنقاذ حياة الأسير العربيد وبقية الأسرى المرضى.

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