الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاربعاء

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية بقطاع غزة اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح جنوب القطاع ليوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت الداخلية أن السفر سيكون المتبقي من الحافلة الثامنة عشر + الحافلتان: التاسعة عشر، والعشرون من كشف (9/18).

وطالبت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وشددت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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