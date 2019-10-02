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مرفق الرابط.. غزة: صرف مساعدات لذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 02:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرفق الرابط.. غزة: صرف مساعدات لذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة


غزة / سما/

أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن صرف مساعدات لذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة، بدءًا من يوم غد الأربعاء.

وطالبت وزارة التنمية الاجتماعية، من جميع المشمولين على مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة باستلام المساعدات المالية المخصصة لهم ، غداً الأربعاء 02-10-2019 عبر كافة فروع بنك البريد.

ونوهت إلى أنه بالإمكان الاستعلام عن المساعدات المالية لشهداء وجرحى مسيرات العودة عبر موقع وزارة التنمية الاجتماعية من خلال ( الرابط التالي ) برقم الهوية وتاريخ الميلاد.

وستصرف الوزارة حقوق الغير- عسكري ومدني- عن شهر يوليو/ تموز الماضي، غدًا الأربعاء.

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