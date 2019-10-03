المالية: صرف رواتب الموظفين الخميس بنسبة 60٪ عن شهر أيلول وباقي شهر آذار

رام الله / سما /

أعلنت وزارة المالية اليوم، صرف 60% من رواتب الموظفين وكامل المبلغ المتبقي عن شهر آذار يوم الخميس .

وتقرر صرف رواتب شهر 9/2019 يوم الخميس الموافق 03/10/2019 وعلى النحو الآتي:

· صرف كامل مخصصات أسر الشهداء والجرحى والاسرى والأسرى المحررين.

· صرف نسبة 60 % من رواتب الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين في جميع محافظات الوطن.

· صرف كامل المبالغ المترصده والمستحقه للموظفين عن شهر آذار 2019، وبذلك تكون الوزاره قد قامت بتسديد كامل الرواتب الخاصه بشهر 3/2019.

. الاستمرار بصرف علاوة بدل التنقل الثابت لجميع الموظفين العموميين المستحقين ولجميع محافظات الوطن.