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فتوح يبحث مع القائم بأعمال القنصل التركي آخر المستجدات السياسية

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أطلع المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال القنصل التركي في فلسطين ايكت ريندا، على آخر التطورات السياسية وتوجهات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية للمرحلة المقبلة وإعلانه إجراء الانتخابات العامة.

وأكد شعث خلال استقباله القائم بأعمال القنصل التركي، أهمية العمل المشترك بين البلدين، وأهمية دور تركيا في دعم القضية الفلسطينية، شاكرا الرئيس رجب طيب أردوغان على موقفه الشجاع الذي عبر عنه في خطابه في الأمم المتحدة وموقفه الثابت مع الشعب الفلسطيني.

وشدد على الموقفين الفلسطيني والعربي بشأن حل الدولتين، مشيرا إلى مساعي حكومة الاحتلال بتصعيد النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية لفرض أمر واقع جديد.

وعبر عن بالغ اعتزازه وتقديره للعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين ووقوف تركيا الدائم والمستمر الى جانب الشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد القائم بأعمال القنصل التركي وقوف جمهورية تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، مشددا على التزام تركيا بحل الدولتين، الذي يقضي بضرورة اقامة دولة فلسطين.

#لقنصل التركي #روحي فتوح

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