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عساف يستقبل وفداً من الأسرى المحررين ويؤكد أن قضية الأسرى على رأس أولويات الإعلام الرسمي

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أكد المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، أن قضية الأسرى والأسرى المحررين هي في صلب اهتمام الاعلام الرسمي، وتمثل أولوية قصوى، باعتبارها قضية وطنية تحظى باهتمام القيادة، ممثلة بالرئيس محمود عباس، وباهتمام كافة أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار عساف لدى استقباله، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، الأسرى المحررين محمد الصباغ، وأسامة أبو حنانه، وأحمد قدورة، ومخلص صوافطة، وهزاع السعدي، بحضور مدير عام الأخبار محمد البرغوثي، ورئيس وحدة الأفلام الوثائقية عرابي سوالمة، إلى أن تضحيات شهدائنا وتضحيات أسرانا الابطال هي نياشين شرف لشعبنا وأمتنا العربية، وهي دليلنا للمضي قدماً على طريق الحرية والاستقلال.

وأوضح أن دور الاعلام الرسمي، هو الدفاع وحماية المشروع الوطني، وهو المشروع الذي بدأ واستمر وسيحقق أهدافه عبر تضحيات الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتهم الشهداء والأسرى، مؤكداً أن هذا الإعلام سيقوم بدوره بهذا الشأن بكامل طاقته وامكانياته.

وفي نهاية اللقاء، جرى تنظيم جولة للأخوة الأسرى المحررين في مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، للاطلاع على الدوائر والأقسام المختصة، وعلى الدور والمهام للهيئة في الدفاع عن قضايا وهموم الشعب الفلسطيني، والتعبير عن طموحاته.

#أحمد عساف #الأسرى

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