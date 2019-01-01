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أجرة "تاكسي" تحرج لاعب تشيلسي في "ليفربول"

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
أجرة "تاكسي" تحرج لاعب تشيلسي في "ليفربول"


وكالات / سما /

تعرض روس باركلي لاعب وسط تشيلسي، لموقف محرج للغاية، بعدما رفض دفع مقابل استقلاله إحدى سيارات الأجرة في مدينة "ليفربول".

ووفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن باركلي رفض دفع ثمن رحلة سيارة أجرة استقلها بمدينة "ليفربول" خلال قضاء عطلته، بسبب عدم امتلاكه أموال، قبل أن تتدخل الشرطة لإجباره على ذلك.

وقالت ميرور", إن ما زاد من حدة التوتر إسقاط اللاعب لبعض رقائق الطعام التي كان يتناولها في السيارة، وهو ما زاد من غضب سائق التاكسي وطلب رجال الشرطة للتدخل على الفور.

واصطحب عنصران من رجال الشرطة, اللاعب الإنجليزي إلى إحدى ماكينات الصرف الآلي لإجباره على دفع النقود لسائق سيارة الأجرة، لتنتهي الأمور على هذا النحو.

وأكد شهود عيان, أن باركلي كان في غير وعيه تماما، وردد أنه لا يملك أموالا ليدفعها، قبل أن ينتهي الأمر.

واستنكر شخص آخر, سلوك لاعب الوسط الإنجليزي والفوضى التي أحدثها، مؤكدا أنه يجب على لاعب كرة القدم الحفاظ على مظهره وسلوكياته.

ويستعد باركلي, الذي يملك 31 مباراة دولية بقميص منتخب إنجلترا، لتدعيم تشكيلة فرانك لامبارد، خلال مواجهة تشيلسي وليل الفرنسي الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

#تاكسي #تشيلسي #باركلي

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