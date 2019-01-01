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مصرع 11 شخصا وإصابة 1063 بحوادث سير الشهر الماضي

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب 1063 آخرين بجروح، جراء 1180 حادث سير وقعت الشهر الماضي في الضفة الغربية .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 1180 حادث سير، نتج عنها مصرع 11 شخصا وإصابة 1063 آخرين، وصفت 13 اصابة بالخطيرة و63 إصابة منهم بالمتوسطة، و987 بالطفيفة .

وأضافت، أن شرطة المرور فحصت الشهر الماضي 61914 مركبة، وأنزلت عن الشارع 157 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 24714 مخالفة مرورية، وحجزت 1290 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 2844 مركبة غير قانونية.

#حوادث سير

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