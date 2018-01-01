  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

نجل خاشقجي يدافع عن السعودية في مواجهة محاولة “النيل” منها عشية الذكرى السنوية الأولى لمقتل والده

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجل خاشقجي يدافع عن السعودية في مواجهة محاولة “النيل” منها عشية الذكرى السنوية الأولى لمقتل والده


دبي ـ (أ ف ب) –

 دافع صلاح خاشقجي، نجل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الثلاثاء عن السلطات في المملكة العربية السعودية، وذلك عشية الذكرى السنوية الأولى لمقتل والده في قنصلية بلاده في اسطنبول، رافضا محاولات “استغلال” القضية “للنيل” من السعودية.
وقتل خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018 على أيدي سعوديين قدموا خصيصا من السعودية الى تركيا لتنفيذ الجريمة. ولم يعثر على جسده بعد.
وتحاكم السعودية 11 شخصا على خلفية الجريمة، يواجه خمسة منهم احتمال إصدار عقوبة الإعدام في حقهم.
وكتب صلاح خاشقجي على حسابه على “تويتر”، “لدي مطلق الثقة في قضاء المملكة، في تحقيق العدالة كاملة بمرتكبي الجريمة النكراء، وسأكون كما كان جمال خاشقجي مخلصا لله ثم الوطن وقيادته”.
وتابع “عام مضى على رحيل والدي الغالي سعى خلاله خصوم الوطن وأعداؤه في الشرق والغرب، لاستغلال قضيته يرحمه الله للنيل من وطني وقيادتي”، مضيفا “لم يقبل والدي في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل منهما، ولن أقبل أن تستغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله”.
وكان خاشقجي يكتب مقالات ناقدة لسياسة بلاده في صحيفة “واشنطن بوست”.
وأكدت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ومحققة مستقلة تابعة للامم المتحدة وجود صلة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالجريمة، وهو ما نفته المملكة.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية في نيسان/أبريل الماضي أن أبناء خاشقجي تسلّموا منازل بملايين الدولارات كتعويضات ويتقاضون شهريًا آلاف الدولارات من السلطات السعوديّة. وأشارت إلى أنّ تلك المنازل تقع في جدّة في غرب السعوديّة، في مجمّع سكني واحد، وتبلغ قيمة كلّ منها أربعة ملايين دولار.
لكن عائلة الصحافي نفت وجود أي “تسوية” مع السلطات السعودية.

الأكثر قراءة اليوم

نيويورك تايمز : الحريري دفع 16 مليون دولار لعارضة أزياء بعد لقائهما في منتجع (صورة

تفاصيل لقاء هنية بقيادة الشعبية.. الاتفاق على تهيئة الأجواء الإيجابية للانتخابات وتنفيذ المصالحة

الوفد المصري سيصل قريباً.. صحيفة: جهود دولية وإقليمية تبذل للحفاظ على الهدوء بين "إسرائيل" وغزة

حماس توجه رسالة هامة للامين العام للأمم المتحدة غوتيرس

ثورة علمية ..اختبار دم جديد يكشف عن أكثر من 20 نوعا من السرطان بنسبة 99.4%

تقارير امريكية تكشف : بن سلمان التقى نتنياهو قبل بضعة أشهر وهذا ما تم بحثه ..

صور.. عباس يقلد عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين "نجمة الاستحقاق"

الأخبار الرئيسية

حركة المقاطعة الدولية "BDS" : مصدومون من الموقف القطري المؤيد للتطبيع مع اسرائيل

تقارير امريكية تكشف : بن سلمان التقى نتنياهو قبل بضعة أشهر وهذا ما تم بحثه ..

الاتحاد الأوروبي يُصوت في بروكسل على قطع المساعدات عن "الاونروا"

معاريف : خيار الحرب متوقع مع الجبهات الخمس و الاشتعال الأخطر والأكبر يأتي من غزة

رغم القطيعة بين السلطة وإدارة ترامب.. الكونغرس يسعى لمضاعفة دعم أجهزة الأمن الفلسطينية