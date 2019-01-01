مركز عبد الشافي للثقافة يحي مئويته بجامعة القدس المفتوحة

غزة / سما/

أحي مركز د.حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية حفلا بجامعة القدس المفتوحة بمدينة غزة وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة بمناسبة الذكري المئوية لميلاد د.حيدر عبد الشافي رمز النزاهة والاستقامة والمصداقية وعنوان الوحدة الوطنية.

بدأ اللقاء بكلمة مدير الجامعة د .محمد أبو الجبين

أكد بها علي أهمية هذه المناسبة والتي من الهام الوقوف بها علي أبرز محطات د. حيدر بمسيرته الخالدة سواء بالمجال الوطني او الطبي او الإنساني مستذكرا المواقف المميزة للراحل الكبير وصلابته إبان مفاوضات مدريد واشنطن من خلال إصراره علي وقف الاستيطان كشرط لاستكمال مسيرة المفاوضات.

من جهته فقد أشار د. عاطف أبو سيف وزير الثقافة بكلمة مسجلة الي أهمية إحياء مئوية د. حيدر عبد الشافي وتزامنها مع مئوية الكاتب و المؤرخ إميل توما مؤكدا علي قيام وزارة الثقافة بإصدار طابع بريد بصورة وباسم كل من الراحلين الكبيرين .

وفي كلمة المركز التي ألقاها ا. محسن أبو رمضان.

وبعد أن استعرض محطات حياته وتركيزه علي بعض المفاصل والمحاور الهامة أبرزها التعليم والثقافة ،الوحدة الوطنية البعد الاجتماعي والإنساني والبعد الديمقراطي .

فقد أشار الي إنشاء مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية كرسالة وفاء وتقدير للراحل الكبير بهدف تعزيز قيمه ومبادئه بين أوساط المجتمع وخاصة ببن أوساط الشباب.

وقدمت الحفل الناشطة بالمركز ا. منار السيد.

وفي نهاية اللقاء تم عرض فيلم قصير عن د. حيدر عبد الشافي .

ويذكر أن هذا النشاط يأتي في سياق الحملة التي أطلقها المركز هذا العام إحياء الذكري المئوية لميلاد د. حيدر عبد الشافي وفاء له ومن أجل السير علي هدي أفكاره و مبادئه .

إنتهى .