  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الإندبندنت: إيران قادرة على هزيمة الولايات المتحدة بفضل روسيا والصين

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإندبندنت: إيران قادرة على هزيمة الولايات المتحدة بفضل روسيا والصين


لندن/وكالات/

نشرت صحيفة الإندبندنت مقالا لمراسلها، بورزو دراغي، بعنوان: “إيران لديها خطة بديلة بفضل الصين وروسيا، وربما تتمكن من إلحاق الهزيمة بإدارة ترامب”.

ويقول دراغي إنه “بعد الهجوم الذي شنته إيران أو حلفاؤها على السعودية أكبر منصة للنفط في العالم وما تلى ذلك ذلك من استعدادات أمريكية لشن هجوم عليها لم نشاهد المسؤولين الإيرانيين يتوجهون إلى الملاجئ وينتظرون تلقي الضربات”.
ويضيف “بدلا عن ذلك توجه حسن روحاني الرئيس الإيراني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف إلى أنقرة للقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي تحظى دولته بعضوية -حلف شمال الأطلسي- الناتو”.
ويوضح دراغي أن مسؤولين إيرانيين أيضا سافروا إلى الصين بعد الهجوم لمناقشة اتفاقات اقتصادية عملاقة تعمق العلاقات بين البلدين وتضم إيران إلى دول برنامج الطوق والطريق الذي شرعت بكين في تأسيسه منذ سنوات.
ويشير دراغي إلى أن إدارة ترامب أخطأت عندما اعتمدت على الضغط على أوروبا لمنعها من إبرام اتفاقات اقتصادية مع إيران بعدما انسحبت واشنطن العام الماضي من الاتفاق النووي وأعادت فرض العقوبات على طهران.
ويوضح دراغي أن واشنطن اعتقدت انها بذلك تحشر إيران في الزاوية وتضغط عليها للعودة إلى طاولة المفاوضات، بما يتيح لإدارة ترامب الوصول إلى اتفاق أفضل أو على الأقل التظاهر بذلك أمام وسائل الإعلام وادعاء تحقيق نصر سياسي كبير في إطار حملة الدعاية الانتخابية لترامب قبيل الانتخابات المقررة نهاية العام المقبل.
ويشير دراغي إلى أن كل ذلك ذهب أدراج الرياح بسبب موقف روسيا التي تقدم الغطاء السياسي لإيران والصين التي ربما سنراها قريبا تستثمر بشكل ضخم في قطاعي الطاقة والصناعة في إيران.
ويضيف دراغي “لهذا تشعر إيران بالثقة في أنها تستطيع الخروج سالمة وربما غانمة من عقوبات ترامب حتى ولو تمكن من الفوز بفترة رئاسية ثانية”.  (بي بي سي)

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل لقاء هنية بقيادة الشعبية.. الاتفاق على تهيئة الأجواء الإيجابية للانتخابات وتنفيذ المصالحة

نيويورك تايمز : الحريري دفع 16 مليون دولار لعارضة أزياء بعد لقائهما في منتجع (صورة

الوفد المصري سيصل قريباً.. صحيفة: جهود دولية وإقليمية تبذل للحفاظ على الهدوء بين "إسرائيل" وغزة

حماس توجه رسالة هامة للامين العام للأمم المتحدة غوتيرس

ثورة علمية ..اختبار دم جديد يكشف عن أكثر من 20 نوعا من السرطان بنسبة 99.4%

صور.. عباس يقلد عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين "نجمة الاستحقاق"

قائد حرس الثورة الإيراني: يمكننا القضاء على "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

حركة المقاطعة الدولية "BDS" : مصدومون من الموقف القطري المؤيد للتطبيع مع اسرائيل

تقارير امريكية تكشف : بن سلمان التقى نتنياهو قبل بضعة أشهر وهذا ما تم بحثه ..

الاتحاد الأوروبي يُصوت في بروكسل على قطع المساعدات عن "الاونروا"

معاريف : خيار الحرب متوقع مع الجبهات الخمس و الاشتعال الأخطر والأكبر يأتي من غزة

رغم القطيعة بين السلطة وإدارة ترامب.. الكونغرس يسعى لمضاعفة دعم أجهزة الأمن الفلسطينية