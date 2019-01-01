جامعة الأقصى تفوز بمشروع للتبادل الأكاديمي مع جامعة نوفا NOVA البرتغالية

غزة / سما /

ضمن سلسلة الإنجازات التي حققتها الجامعة ضمن برنامج ايراسموس بلس الممول من الاتحاد الأوروبي، فازت جامعة الأقصى بمشروع للتبادل الأكاديمي مع جامعة نوفا NOVA في البرتغال، حيث يختص المشروع بتوفير فرص التبادل للعاملين بالجامعة من الكادر الأكاديمي والإداري و يتيح لهم إعطاء محاضرات أو حضور دورات تدريبية.

ويعتبر هذا المشروع هو المشروع الثالث التي تفوز به الجامعة لهذا العام ضمن برنامج الحراك الأكاديمي الدولي للمعلمين والمتعلمين، حيث فازت الجامعة بفرص تبادل مع جامعة كافوسكاري في فينيسيا-ايطاليا ، وجامعة ألماريا في اسبانيا، وكانت قد فازت الجامعة في العام الماضي بمشروع تبادل أكاديمي مع جامعة يلدز التركية، والذي أتاح الفرصة لعدد من الطلبة والعاملين في الجامعة بقضاء فترة تبادل أكاديمي في جامعة يلديز في إسطنبول.

وأكد عميد شئون العلاقات الدولية بجامعة الأقصى د. نبيل عبدالله العيلة على أهمية مشاريع التبادل الأكاديمي في تحسين الأداء الأكاديمي وفرص التعلم وزيادة التمكين الذاتي والثقة بالنفس، وتعزيز فرص العمل وتحسين آفاق التطور الوظيفي، إضافةً إلى تحسين كفاءات اللغات الأجنبية، وتعزيز الوعي والتفاهم بين الثقافات ونقل وتبادل الخبرات والثقافات وأفضل الممارسات