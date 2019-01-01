  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جامعة الأقصى تفوز بمشروع للتبادل الأكاديمي مع جامعة نوفا NOVA البرتغالية

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

ضمن سلسلة الإنجازات التي حققتها الجامعة ضمن برنامج ايراسموس بلس الممول من الاتحاد الأوروبي، فازت جامعة الأقصى بمشروع للتبادل الأكاديمي مع جامعة نوفا NOVA في البرتغال، حيث يختص المشروع بتوفير فرص التبادل للعاملين بالجامعة من الكادر الأكاديمي والإداري و يتيح لهم إعطاء محاضرات أو حضور دورات تدريبية.

ويعتبر هذا المشروع هو المشروع الثالث التي تفوز به الجامعة لهذا العام ضمن برنامج الحراك الأكاديمي الدولي للمعلمين والمتعلمين، حيث فازت الجامعة بفرص تبادل مع جامعة كافوسكاري في فينيسيا-ايطاليا ، وجامعة ألماريا في اسبانيا، وكانت قد فازت الجامعة في العام الماضي بمشروع تبادل أكاديمي مع جامعة يلدز التركية، والذي أتاح الفرصة لعدد من الطلبة والعاملين في الجامعة بقضاء فترة تبادل أكاديمي في جامعة يلديز في إسطنبول.

وأكد عميد شئون العلاقات الدولية بجامعة الأقصى د. نبيل عبدالله العيلة على أهمية مشاريع التبادل الأكاديمي في تحسين الأداء الأكاديمي وفرص التعلم وزيادة التمكين الذاتي والثقة بالنفس، وتعزيز فرص العمل وتحسين آفاق التطور الوظيفي، إضافةً إلى تحسين كفاءات اللغات الأجنبية، وتعزيز الوعي والتفاهم بين الثقافات ونقل وتبادل الخبرات والثقافات وأفضل الممارسات

#جامعة الأقصى

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل لقاء هنية بقيادة الشعبية.. الاتفاق على تهيئة الأجواء الإيجابية للانتخابات وتنفيذ المصالحة

نيويورك تايمز : الحريري دفع 16 مليون دولار لعارضة أزياء بعد لقائهما في منتجع (صورة

الوفد المصري سيصل قريباً.. صحيفة: جهود دولية وإقليمية تبذل للحفاظ على الهدوء بين "إسرائيل" وغزة

حماس توجه رسالة هامة للامين العام للأمم المتحدة غوتيرس

ثورة علمية ..اختبار دم جديد يكشف عن أكثر من 20 نوعا من السرطان بنسبة 99.4%

صور.. عباس يقلد عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين "نجمة الاستحقاق"

قائد حرس الثورة الإيراني: يمكننا القضاء على "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

تقارير امريكية تكشف : بن سلمان التقى نتنياهو قبل بضعة أشهر وهذا ما تم بحثه ..

الاتحاد الأوروبي يُصوت في بروكسل على قطع المساعدات عن "الاونروا"

مركزية فتح تلتئم اليوم برئاسة الرئيس عباس بشأن الانتخابات وملفات أخرى

معاريف : خيار الحرب متوقع مع الجبهات الخمس و الاشتعال الأخطر والأكبر يأتي من غزة

رغم القطيعة بين السلطة وإدارة ترامب.. الكونغرس يسعى لمضاعفة دعم أجهزة الأمن الفلسطينية