الفنانة يارا : تعد طبقا خاصا للشيف التركي بوراك

وكالات / سما /

فاجأت الفنانة يارا جمهورها باستضافة الشيف التركي الشهير بوراك، الذي يزور بيروت.

وفي تعليق صاحب الصورة التي نشرتها على حسابها في “إنستغرام” قالت يارا : “وصبحية لنصبّح عليكم بمفاجأة، وفجأة شوفوا مين فاجأني ونوّرني بزيارة عندي بالبيت، أحلى وأهضم وأقوى”. وتابعت مازحة: “والله محتارة شو إطبخله على الغدا، مش عارفة شو بس بدّي إبهرو، شو بتقترحوا ممكن اطبخلوا؟ شكراً شيف بوراك لزيارتك، نوّرتني وأسعدتني”.

ومن بين الذين علقوا على مفأجاة يارا لمتابعيها الفنان المغربي دوزي والذي دون في الوجهة الأخرى قائلا في قالب ساخر: “بوراك في لبنان وانا وصلت أخيراً إلى تركيا ماذا سأتناول؟

وخلال ساعات قارب عدد الذين أعجبوا بتدويته الفنانة يارا 150 ألف متابع.