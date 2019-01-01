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شركة تمنح راتباً مجزياً لمن يسافر مع كلبه

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة تمنح راتباً مجزياً لمن يسافر مع كلبه


وكالات / سما /

أعلنت شركة سياحية عن حاجتها لمرشحين لشغل وظائف غريبة من نوعها، براتب مجزٍ يبلغ 3000 جنيه إسترليني (3686 دولاراً أمريكياً).

وتتمثل الوظيفة التي أعلنت عنها شركة "سناب تريب" السياحية على موقعها الإلكتروني، في قضاء المرشحين عطلة في 10 منازل سياحية تابعة للشركة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وكتابة تقارير عن جودة هذه المنازل والخدمات التي تقدمها للسياح، ونشرها في موقع الشركة الإلكتروني. وتتميز الوظيفة المعلن عنها بإمكانية اصطحاب المرشحين لكلابهم للعيش في المنازل السياحية التي توفر للحيوانات الأليفة خدمات مميزة.

كما سيتعين على المرشحين كتابة تقارير عن الخدمات التي يحظى بها الكلاب مثل السباحة والتنزه في المناطق المحيطة بالمنازل السياحية، والتقاط الصور لحيواناتهم الأليفة أثناء قضائهم أوقاتاً ممتعة معها.

يذكر بأن الشركة ستقوم بتغطية جميع نفقات السفر الخاصة بموظفيها الجدد، إضافة إلى الراتب الذي ستقدمه شهرياً لهم، وفق ما ورد في صحيفة ميرور أونلاين البريطانية.

#شركة #الكلب #السفر

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