القضاء الإيراني يصدر حكما بالإعدام على جاسوس أمريكي

وكالات

أصدرت السلطات القضائية في إيران اليوم الثلاثاء، حكما بالإعدام بحق متهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة، وأحكاما بالسجن لمدة 10 سنوات بحق 3 آخرين.

وحكمت المحكمة الإيرانية المختصة، على شخص واحد بالإعدام بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسجن شخصين آخرين لمدة 10 سنوات لنفس الجريمة، وكذلك سجن شخص رابع لمدة 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح بريطانيا، بحسب ما قال متحدث باسم القضاء الإيراني.

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي "تم إصدار الحكم بحق شخص بالإعدام بتهمة التجسس لصالح أمريكا، لكن تم استئناف الحكم".

وقال إسماعيلي إن الرجلين الآخرين حكم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة.