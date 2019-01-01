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تجني مليون دولار سنوياً من ملابس السباحة

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تجني مليون دولار سنوياً من ملابس السباحة


وكالات / سما /

قبل عام، كانت آنا غافيا طالبة جامعية في الـ 25 عاماً ولديها فكرة بسيطة، إطلاق شركة ملابس سباحة عبر الإنترنت؟

اليوم أصبحت الشابة رائدة أعمال ورئيسة تنفيذية لشركة تجارة إلكترونية تزيد أرباحها عن مليون دولار في العام.

آنا، لم تكن تنوي أبداً أن تصبح امرأة أعمال بدوام كامل، وكانت تبحث عن وسيلة لكسب المال أثناء دراسة طب الأطفال في جامعة لا تروب في أستراليا، وقررت أن تطلق عملاً جانبياً وتبيع لباس السباحة الذي صممته على الإنترنت.

ترعرعت آنا في بلدة ساحلية، وكانت تواجه دائمًا مشكلة في العثور على ملابس سباحة تحبها بأسعار معقولة، فأخذت على عاتقها تصميم لباسها الشخصي للسباحة، واستعانت بمصنع في الصين لتنفيذ التصميم.

وعرضت أول تصميم لها على فيس بوك، ولم تكن ميزانيتها تزيد عن 5 دولارات، وبعد أسبوع، حققت أول عملية بيع، ما شجعها على طرح المزيد من النماذج والتصاميم.

ومع تزايد الطلبات المسبقة، سافرت آنا إلى الصين، للتأكد من استعداد المصنع لإنتاج ما تحتاجه، وبلغت أول طلبية 100 لباس، لكن أرباحها اليوم وصلت إلى نحو 1.7 مليون دولار أسترالي سنوياً، وهو ما يعادل تقريباً مليون دولار أمريكي، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر.

#السباحة #ملابس

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