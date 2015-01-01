وفاة مغنية الأوبرا الأمريكية جيسي نورمان عن 74 عاما

وكالات / سما /

توفيت مغنية الأوبرا الأمريكية الشهيرة، جيسي نورمان، عن عمر ناهز 74 عاما ، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" وإذاعة "إن بي آر".

وأكدت دار أوبرا متروبوليتان في نيويورك خبر وفاة نورمان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتردد أن سبب الوفاة ناجم عن مضاعفات إصابة في الحبل الشوكي تعود لعام .2015

وفازت نورمان خلال مشوارها الفني بأربع جوائز جرامي وحصلت أيضا على وسام "ناشيونال ميدال أوف آرتس".

وكانت واحدة من أوائل الأمريكيين من أصل أفريقي الذين اقتحموا عالم الأوبرا وأصبحت معروفة بعروضها لأعمال ريتشارد فاجنر.