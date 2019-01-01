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‫تغيرات الأظافر تدق ناقوس خطر قد يصل للسرطان

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
‫تغيرات الأظافر تدق ناقوس خطر قد يصل للسرطان


وكالات / سما /

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن ‫التغيرات الطارئة على شكل ولون الأظافر تدق ناقوس ‫الخطر؛ حيث إنها قد تنذر بأمراض خطيرة تصل إلى حد السرطان.

‫وأوضح المركز الألماني أن تغير لون الأظافر إلى الأصفر أو البني أو ‫الرمادي قد يرجع إلى الإصابة بفطريات الأظافر أو الصدفية، في حين قد ‫يشير اللون الرمادي أيضا إلى نقص الحديد والزنك والفيتامينات، أما اللون ‫الأسود للأظافر فينذر بسرطان الجلد.

‫وقد يرجع تقوس الأظافر أو زيادة سمكها إلى أمراض القلب والرئة والكبد.

‫وقد يشير ترقق الأظافر وتقصفها إلى مشاكل الغدة الدرقية أو نقص المعادن ‫والفيتامينات، مثل الكالسيوم والحديد وفيتامين أي وبي وبي7، المعروف ‫باسم البيوتين.

‫لذا يجب استشارة الطبيب فورا لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء هذه ‫الأعراض والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

#الأظافر #الصحة #السرطان

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