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شركة "آنكر" تطلق "سماعات رأس لاسلكية" جديدة

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شركة "آنكر" تطلق "سماعات رأس لاسلكية" جديدة


وكالات / سما /

أعلنت شركة آنكر عن إطلاق الجيل الجديد من سماعات الرأس اللاسلكية Soundcore Liberty 2.

وأوضحت الشركة الصينية أن سماعة الرأس Liberty Air 2 تعتبر موديلا مطورا من سماعة الرأس Liberty Air من عام 2018، في حين أن السماعة Liberty 2 والموديل الفاخر Liberty 2 Pro تعتبر منتجات جديدة تماما.

وتمتاز سماعة الرأس Soundcore Liberty Air 2 بمقاومة رذاذ الماء وفقا لفئة الحماية IPX5، وتعمل سماعة الرأس الجديدة بتقنية البلوتوث 5.

وإلى جانب المشغلات المطلية بالألماس لتشغيل الصوت بدقة توجد أيضا 4 ميكروفونات لإلغاء الضوضاء مع دعم معيار الشحن اللاسلكي Qi، وتمتد فترة تشغيل البطارية في السماعة الجديدة إلى ما يصل 7 ساعات.

وتفتخر شركة آنكر بسماعة الرأس اللاسلكية Soundcore Liberty 2 Pro اللاسلكية بشكل خاص؛ نظرا لأنها تجمع بين مشغلات متطورة من أجل تشغيل الصوت بدقة بالغة، علاوة على أنها مقاومة لرذاذ الماء وفقا لفئة الحماية IPX4 وتأتي مزودة بسبعة سدادات للأذن مصنوعة من السيليكون للتوافق بشكل مثالي مع الأذن.

 
#آنكر #سماعات

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