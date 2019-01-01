ثغرة لا يمكن إصلاحها في أجهزة آبل

وكالات / سما /

ظهرت ثغرة في نظام التشغيل iOS من "آبل"، على مئات الملايين من أجهزة "آيفون" و"آيباد" و"آيبود"، وفقاً للباحث axi0mX الذي وجدها. ونتيجةً للثغرة، يمكن للمتسلّلين إزالة سيطرة "آبل" عن الأجهزة وتحميل أي برنامج يحلو لهم، ما يعيد إلى الأذهان الـ"جيل برايك".

وقال الباحث إنّ الاختراق هو "استغلال دائم غير قابل للاستبدال لمئات الملايين من أجهزة iOS. ويعني ذلك أنّه يمكن للمتسللين تحميل برامج ثابتة إلى جوهر نظام التشغيل وتجريد "آبل" من التحكّم بعيداً عن الجهاز، وبالتالي فعل ما يريده المتسلّلون، على الرغم من الحاجة لبعض عمليات الاستغلال الإضافيّة.

وكتب axi0mX على تويتر: "معظم أجيال آيفون وآيباد ضعيفة، من آيفون 4 إس إلى آيفون 8 وآيفون X". لكنّه أشار إلى أنّ الثغرة لا يمكن استغلالها عن بعد بل تتطلّب الوصول الفعلي وUSB.

وبحسب "فوربس"، فإنّ هذه الثغرة يمكن استغلالها بغرض الـ"جيل برايك" jailbreak وهو يعني إزالة سيطرة "آبل" على الجهاز وتنزيل أي برنامج ونظام يريده المتسلّل.