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فيديو.. الزعيم يسحق الأهلي.. والثوار والهلال للتعادل

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. الزعيم يسحق الأهلي.. والثوار والهلال للتعادل


غزة / سما /

حقق شباب رفح فوزه الأول هذا الموسم, وجاء على حساب الأهلي (3-1), ضمن منافسات الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل ثلاثية "الزعيم" محمد النمس (43), وناصر أبو قرشين (61), وعبد الرحمن وشاح (81) من ركلة جزاء, في حين أحرز هدف الأهلي يوسف لولو (3).

ورفع الفائز رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع مؤقتا, وبقي رصيد الخاسر نقطتين في المركز الثاني عشر والأخير مؤقتا.

شباب جباليا - الهلال (0-0)

واحتكم شباب جباليا للتعادل مع منافسه الهلال (0-0).

وفشل الفريقان بالوصول للشباك على مدار 90 دقيقة, ليرفع "ثوار الشمال" رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس مؤقتا, ويصبح رصيد الهلال 3 نقاط في المركز التاسع مؤقتا.

#شباب رفح #الأهلي

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