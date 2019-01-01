لونجليه ينتقد تحركات برشلونة في الصيف المنصرم

وكالات / سما /

حمَّل كليمون لونجليه، مدافع نادي برشلونة، جولات ما قبل انطلاق الموسم في الولايات المتحدة واليابان مسؤولية البداية البطيئة لبطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وواجه برشلونة فريقي تشيلسي وفيسل كوبي في اليابان في يوليو قبل العودة إلى كتالونيا لمواجهة آرسنال لحساب كأس خوان جامبر، وبعدها سافر بطل إسبانيا إلى الولايات المتحدة لمواجهة نابولي مرتين في ميامي وميشيجان.

وقال لونجليه في تصريحات صحفية أمس الاثنين: “الموسم التحضيري لم يكن سهلاً، الجميع يعرف ذلك، فقد سافرنا لدول ذات توقيتات زمنية مختلفة (اليابان والولايات المتحدة الأمريكية) وهذا أثر علينا كثيراً”.

وأضاف: “نحن لسنا النادي الوحيد الذي يقوم بهذا النوع من التحضيرات لكننا ذهبنا إلى اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، وهي دول مختلفة تماماً، وربما ذلك لم يُساعدنا على الرغم من أنه يتوجب علينا إصلاح الأمور على أرض الملعب، ولا يوجد خيار آخر”.

وتحدث لونجليه عن مواطنه أنطوان جريزمان، حيث قال: “سوف يتكيف مع برشلونة بفضل موهبته وجودته الشخصية، منذ شهر ونصف بدأ الدوري وسجل 3 أهداف حتى الآن ..حسناً، يمكنه فعل الأشياء بشكل أفضل لأنه يتمتع بموهبة رائعة”.

وشدد لونجليه على ضرورة الاعتناء بخريج لاماسيا أنسو فاتي، قائلاً: “هو يستحق البقاء في الفريق الأول بسبب الموهبة التي يتمتع بها، أعتقد أنه محاط بأشخاص جيدين ولديه عائلة تهتم به وهذا أمر في غاية الأهمية”.