رئيس الوزراء العراقي: إسرائيل مسؤولة عن الهجمات ضد الحشد الشعبي

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إن التحقيقات التي أجرتها السلطات العراقية تظهر أن إسرائيل مسؤولة عن الهجمات التي نفذت في مخازن أسلحة وقواعد تابعة للفصائل العراقية المسلحة.

وأضاف عبد المهدي متحدثاً إلى تلفزيون الجزيرة وفق ما نقل موقع صحيفة "يسرائيل هيوم"، "التحقيقات الأولية في استهداف مواقع قوات الحشد الشعبي تشير إلى أن إسرائيل هي من قامت بعمليات الاستهداف".

وكانت 4 معسكرات أو قواعد تابعة لـ"الحشد الشعبي"، الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران تعرضت للهجمات .

وفي 20 أغسطس/آب الماضي، تعرض مستودع للأسلحة قرب قاعدة "بلد" الجوية على بعد 80 كيلومترا شمالي بغداد التي تستخدمها القوات الأمريكية، لعدة تفجيرات.

هذا وفي وقت سابق تم الهجوم على معسكر"أمرلي" بمحافظة صلاح الدين في 19 يوليو/ تموز الماضي، ومعسكر "أشرف" بمحافظة ديالى، في 28 من الشهر نفسه.

وحمل "الحشد الشعبي" إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية عن بعض الهجمات.

ولمحت إسرائيل إلى أن لها دورا بينما نفت الولايات المتحدة أي دور من جانبها.