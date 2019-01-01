مركزية فتح تلتئم اليوم برئاسة الرئيس عباس بشأن الانتخابات وملفات أخرى

رام الله / سما /

تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح مساء الثلاثاء اجتماعًا برئاسة الرئيس محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، لبحث عدة ملفات على رأسها التحضير للانتخابات القادمة.

وذكر عضو اللجنة المركزية صبري صيدم في تصريح إذاعي صباح اليوم، أن الاجتماع سيُعقد عند الساعة 6:30 مساءً وسيتناول كافة القضايا على رأسها الانتخابات التي أعلن عنها الرئيس عباس في خطابه أمام الأمم المتحدة.

وسيتطرق الاجتماع للوضع الداخلي ومجمل القضايا الفلسطينية والعربية وتطورات الوضع على المشهد الإسرائيلي.

وحسب صيدم "فستبحث المركزية تفاصيل القضايا والمعيقات والترتيبات الخاصة بالانتخابات، مشدداً على ضرورة اتخاذ قرار بكيفية التعامل مع المعيقات."

وعن ورقة الفصائل قال: "ورقة الفصائل مماثلة تقريباً لورقة استلمناها من حماس عبر الأشقاء المصريين في شهر يوليو الماضي، لكن جرى الحديث في الورقة عن موضوع الانتخابات ونستطيع القول أن هناك حالة إجماع بشأن الانتخابات التي طالما طالب الجميع بها".

وأضاف صيدم "من جاء بصندوق الاقتراع يغادر أو يبقى به، ولا بد من الاحتكام لصندوق الاقتراع لنخرج من عنق الزجاجة وحالة المراوحة الفلسطينية التي عشناها على مدار العقد الماضي".

وكانت قيادات فتحاوية على رأسها عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد هاجمت مبادرة الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام، فيما أعلنت حماس موافقتها على الورقة دون شروط.

وفي السياق نوه صيدم إلى أن اجتماعًا قريبًا سيُعقد للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وآخر موسع على مستوى قيادة السلطة؛ لتحديد خارطة العمل في الأيام القليلة المقبلة؛ تحضيرًا لتنفيذ ما ورد في خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة.