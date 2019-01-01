جمعية الخريجات تختتم مبادرة بعنوان "كفى" لنبذ العنف الإجتماعي بالتعاون مع "بال ثينك"

غزة / سما /

اختتمت جمعية الخريجات الجامعيات بقطاع غزة أنشطة مبادرة "كفى" من خلال عرض فيلمين فيديو آرت انتجتهم المبادرة تتناولو قضايا العنف المجتمعي وتسلط الضوء على أهمية نبذ هذا العنف وتعزيز ثقافة اللاعنف في التعاطي مع القضايا المجتمعية بحضورعدد الشباب/ات ممن لهم تجارب في صناعة الافلام وكذلك ممن لهم تجارب شخصية مع موضوع العنف المجتمعي.

حيث افتتح بدأت العرض بكلمة ترحيبية لمنسقة المبادرة ولاء الحايك التي أثنت فيها على الحضور وعبرت عن أهمية أن تكون حياتنا خالية من العنف وضرورة مواجهة العنف بأساليب اللاعنف حيث أن حياتنا أجمل بلا عنف، لذلك يجب التصدي وبقوة لظاهرة العنف على كافة المستويات سواء على صعيد العنف الاسري أو المجتمعي حتى ننعم بحياة كريمة

ومن ناحيتها أثنت السيدة وداد الصوراني مدير عام الجمعية على أهمية الشراكة مع مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية حيث تأتي المبادرة ضمن مشروع " فوائد ثقافة اللاعنف" الهادف إلى نشر تعزيز ثقافة اللاعنف في المجتمع الفلسطيني كوسيلة لحل الخلافات و النزاعات الداخلية

واختتمت الجلسة بعرض تجربتين من المشاركات الأولى كانت تجربة الشابة مع والدها والذي كان يمنعها من ممارسة هوايتها بالعمل المسرحي وكان متعصباً جدا لآرائه حيث استطاعت وبكل قوة التحرر من هذه القيود عن طريق اتباع اسلوب الحوار والاقناع مع والدها الى ان حان موعد عرض عمل مسرحي لها قامت بدعوة والدها لحضوره حيث تفاجأ بجمال العرض والكم الهائل من الحضور فكان فخورا بها لدرجة كبيرة

والتجربة الثانية للسيدة غادة موسى كذلك تجربتها مع أهلها وإخواتها الذين كانو يمنعونها من الخروج بسبب اعاقتها فتحدت الاعاقة كما تحدت اخواتها واجبرتهم على قبول رأيها وفكرها بالإقناع ومحاولة استرداد حقها بالدفاع عن حريتها حتى أصبحت سفيرة

فيما طالب جميع المشاركين بوجوب تضافر الجهود الرسمية والمدنية والأهلية كافة، وكأفراد أو جماعات حتى اقتلاع هذه الظاهرة من جذورهاسواء كان اقتصادياً، أو قانونيًا، أو عائليًا، أو سياسيًا، في الحيز العام، أوالحيز الخاص، وأياً كان مبرره وشكله.