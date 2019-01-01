هازارد يعترف بعدم استحقاقه الرقم 7 حتى الآن

وكالات / سما /

يرى البلجيكي إيدين هازارد مهاجم ريال مدريد الإسباني بأنه لم يقدم المأمول منه حتى الآن، ولمح بأنه لم يظهر بالمستوى الذي يجعله مستحقاً لنيل رقم الأساطير 7 في ريال مدريد، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ريال مدريد وكلوب بروج في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

هازارد تحدث عن مدى أهمية الرقم 7 في ريال مدريد، مؤكداً في الوقت ذاته بأنه عليه تقديم المزيد من العمل والتضحيات لكي يصبح أفضل لاعب في العالم، وبالتالي حتى يظهر بأنه يستحق نيل هذا الرقم.

واعترف هازارد في بداية حديثه بأنه ليس نجماً في ريال مدريد حتى الآن، لكنه يأمل بأن يتحسن ويتطور في الفترة المقبلة، مشيراً بأن وظيفة المدرب زين الدين زيدان تنحصر في توجيهه فقط، بينما يقعع على عاتقه شخصياً مسؤولية تقديم الأداء الفني العالي.

وتعرض إيدين هازارد لانتقادات حادة بسبب انخفاض مستواه الفني في ريال مدريد خصوصاً في مباراة الديربي ضد الغريم والجار أتلتيكو مدريد، حيث لم يفعل خلالها البلجيكي أي شيء إيجابي ليحسن العمل الهجومي في فريقه.

كما سبق أن تعرض هازارد لانتقادات حادة بسبب زيادة وزنه خلال الصيف، قبل أن يتعرض لإصابة أخرت دخوله لأجواء الموسم.