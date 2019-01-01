أحمد حسن: هؤلاء أحق من محمد صلاح بشارة قيادة منتخب مصر

وكالات / سما /

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق أن هناك العديد من اللاعبين أحق من محمد صلاح بارتداء شارة قيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري قد قرر منح شارة القيادة لمحمد صلاح.

وأضاف الصقر في تصريحات اذاعية:”لست مع منح لاعب شارة القيادة لترضيته على أزمة سابقة”.

وأنهى تصريحاته:” فتحي والنني وأحمد الشناوي وحجازي أحجق من صلاح بالشارة فهم أقدم منه داخل صفوف الفراعنة، والشارة لابد أن تكون بالأقدمية”.

وبخوض منتخب مصر مباراته الأولى تحت قيادة البدري في ودية بوتسوانا في الرابع عشر من أكتوبر المقبل.