فيديو.. مانشستر يونايتد يواصل نزيف النقاط بتعادله أمام آرسنال

وكالات / سما /

سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام آرسنال مساء اليوم الإثنين على ملعب أولد ترافورد ، وذلك في ختام الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء الهدف في هذه المباراة عن طريق لاعب خط الوسط الاسكتلندي سكوت مكتوميناي في الدقيقة الخامسة والأربعين من الشوط الأول ، بعد عدد كبير من الهجمات التي افتقدت للدقة في العديد من المناسبات.

وبدأ فريق الشياطين الحمر الشوط الثاني من اللقاء من خلال بناء عدد كبير من الهجمات ، فيما استفاد آرسنال من الثغرات الدفاعية في دفاع مانشستر يونايتد وسجل هدفاً ألغاه الحكم المساعد بداعي وجود التسلل.

وقام الحكم الرئيسي بالاحتكام إلى تقنية “الفار” للتأكد من صحة إلغاء الهدف الذي جاء عن طريق المهاجم بيير إيميريك أوباميانح في الدقيقة الثامنة والخمسين ، قبل أن يقوم بالإعلان عن احتساب الهدف واعتباره قانونياً.

ويعتبر هذا التعادل هو الثالث في مشوار مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز ، مقابل فوزين وهزيمتين ، في حين تكبد آرسنال التعادل الثالث هذا الموسم في هذه البطولة ، مقابل ثلاث انتصارات وهزيمة واحدة.

وسيخوض مانشستر يونايتد مواحهات صعبة في المباراتين القادمتين من الدوري الإنجليزي ، حيث يواجه نيوكاسل في السادس من أكتوبر ، على أن يلعب ضد المتصدر ليفربول في 20 أكتوبر على ملعب أولد ترافورد.

ورفع آرسنال رصيده بعد هذه الفوز إلى النقطة الثانية عشرة في المركز الرابع في جدول الترتيب العام للدوري الإنجليزي الممتاز ، في حين رفع مانشستر يونايتد رصيد إلى النقطة التاسعة في المركز العاشر.