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مورينو يوسع الفارق بينه وبين منافسيه في صراع هدافي الليغا

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مورينو يوسع الفارق بينه وبين منافسيه في صراع هدافي الليغا


وكالات / سما /

استمر النجم المهاجم الإسباني جيرارد مورينو في التألق وقيادة فريقه فياريال لتحقيق الفوز في لقاء الجولة السابعة من الدوري الإسباني لموسم 2019-2020.

وقد حقق فريق الغواصات الصفراء فوزًا كبيرًا على حساب فريق ريال بيتيس بخماسية مقابل هدف وحيد سجل فيه مورينو هدف واحد، بينما دخل أيضًا النجم المخضرم سانتي كازورلا في قائمة الهدافين بوصوله إلى الهدف الرابع.

أما لويس سواريز فقد سجل هدفه الثالث هذا الموسم في شباب فريق خيتافي، ليقود برشلونة للفوز بثنائية نظيفة، وظهر في الصورة أيضًا ميكيل أوريازابال هداف فريق ريال سوسيداد المتألق هذا الموسم.

واستمر غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن قائمة المسجلين بسبب عدم خوضه للمباريات للإصابة ويتوقع أن يعود إلى الملاعب مرة أخرى بعد التوقف الدولي المقبل.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني:

1- جيرارد مورينو (فياريال) 6 أهداف

2- كريم بنزيما (ريال مدريد) 5 أهداف

3- لورين مورون (ريال بيتيس) 5 أهداف

4- سانتي كازورلا (فياريال) 4 أهداف

5- ميكيل أوريزابال (ريال سوسيداد) 4 أهداف

6- راؤول جارسيا (اتليتيك بيلباو) 4 أهداف

7- لويس سواريز (برشلونة) 3 أهداف

8- أنطوان جريزمان (برشلونة) 3 أهداف

9- ماسكيمليانو جوميز (سيلتا فيجو) 3 أهداف

10- خوسيلو (ديبورتيفو ألافيش) 3 أهداف

#مورينو #الدوري الإسباني

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