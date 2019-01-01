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نيويورك تايمز : روحاني يرفض الرد على مكالمة هاتفية من ترامب

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيويورك تايمز : روحاني يرفض الرد على مكالمة هاتفية من ترامب


نيويورك/وكالات/


كشفت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاول تنسيق مكالمة هاتفية بين الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن روحاني رفض.

وجرت محاولة تنسيق المكالمة على هامش اجتماع الأمم المتحدة الذي انعقد في نيويورك الأسبوع الماضي ، لذلك حرص ماكرون على تثبيت خط هاتفي آمن في قاعة المؤتمرات بالفندق حيث كان روحاني يقيم وينتظر خارج غرفته مع فريق صغير من الاستشاريين.

وأرسل ماكرون رسائل الى الرئيس الإيراني عبر مستشاريه ، لكن الأخير رفض الخروج من غرفته والرد على المكالمة ، بينما كان ترامب ينتظرها على خط الهاتف الاخر.
 

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