دعم الصحفيين: أكثر من 92 انتهاكا بحق الصحفيين خلال ايلول

غزة / سما /

رصدت لجنة دعم الصحفيين أكثر من 92 انتهاكاً من قبل السلطات الاسرائيلية بحق الصحفيين في محاولة لإبعادهم عن مواصلة عملهم بكل مهنية، فيما بلغت عدد الانتهاكات من قبل جهات فلسطينية (9) من الانتهاكات خلال شهر أيلول 2019 .

وتمثلت اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحفيين بالرصاص المعدني وقنابل الغاز السام، ومنعهم وحرمانهم من السفر، وتعرضهم للضرب وغيره من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، واعتقالهم واحتجازهم ومنعهم بعنف من تغطية الأحداث والفعاليات ومداهمة منازلهم ومصادرة أدواتهم الصحفية، عدا عن ازدياد حملات اغلاق وحظر وحذف صفحات ومواقع الصحفيين والإعلاميين، تحت حجج واهية والتي تأتي بضغط من قبل الاحتلال على إدارات مواقع التواصل الاجتماعي لملاحقة المحتوى الفلسطيني.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي92

وأفادت اللجنة خلال تقريرها الشهري، أن شهر أيلول/سبتمبر 2019 شهد (92 ) من الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفاً الصحفيين لإخفاء عنجهيته وتوحشه تجاه المتظاهرين ولكي يقتل الصوت والصورة التي يقدمونها حية الى العالم.

وأوضح التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف وأصاب اكثر من (7) صحفيين خلال الشهر المنصرم، توزعت الإصابات ،باستهداف ثلاثة صحفيين خلل تغطيتهم مسيرات العودة في قطاع غزة، وأربعة آخرين خلال تغطيتهم اعتداءات الاحتلال بالضفة الغربية.

فيما اعتقلت واحتجزت وابعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة المحتلة(2 ) من الصحفيات بحق الإعلامية و الشاعرة والروائية وداد البرغوثي.

وبين التقرير أن قوات الاحتلال أجلت جلسات لـ(4 ) من الصحفيين وهم دارين الطاطور، ووداد البرغوثي مرتين متتاليتين، والإعلامية ميس ابوغوش.

إلى ذلك وثق التقرير، (1 ) حالة منع من السفر للإعلامية مجدولين حسونة وحجزها والتحقيق معها لـ 6 ساعات.

في حين اقتحمت قوات الاحتلال منزل عدد (1 ) من الصحفيات بحق الإعلامية وداد البرغوثي وسط اعمال دهم وتفتيش.

إلى ذلك فرضت سلطات الاحتلال( 1) من الغرامة المالية قبل أن تفرج عن الإعلامية وداد البرغوثي، والذي اجبرها الاحتلال على ابعادها و الانتقال من منزلها والسكن بمفردها "ج" الخاضعة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي كشرط للافراج عنها فيما بعد.

وأشارت اللجنة الى انه تم تسجيل ( 2) حالة مضايقة داخل السجون بحق الإعلاميات وهم ميس أبو غوش ووداد البرغوثي، وذلك من خلال التحقيقات القاسية والتي تستمر لمدة 12 ساعة يعقبها تعذيب واهانة و حملة تنقلات من معتقل لآخر دون توفر ادنى خدمات صحية وغيرها للصحافيين ما تسبب الامراض وانتشارها بين صفوف المعتقلين.

و بسبب منشورات الصحافيين والنشطاء على الفيس بوك تعمدت إدارة الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي، بضغط واضح من الاحتلال لملاحقة المحتوى الفلسطيني حيث تم حذف وحظر واغلاق ومنع منشورات وصفحات ومواقع لأكثر من (74) إعلاميا وصحافيا وناشطا على الاعلام الجديد .

انتهاكات فلسطينية

وبشأن الانتهاكات الداخلية الفلسطينية سجلت لجنة دعم الصحفيين خلال تقريرها عدد(9) من الانتهاكات وثقت اللجنة 7 حالات في الضفة المحتلة وحالتين في قطاع غزة.

حيث أجلت محكمة الصلح في رام الله النظر في قضية رامي سمارة ونائلة خليل وما تبعها من قضية إغلاق مكتب صحيفة "العربي الجديد" (4) مرات.

كما منعت مخابرات السلطة الصحفي علاء شمالي من السفر لتسجل حالة منع (1) ، وقامت بحجز جواز سفره وتمزيقه لتسجل حالة انتهاك(1)، عدا عن اقتحام منزل شمالي وسط حالة من الرعب بين أهله، لتسجل حالة اقتحام(1).

وفي غزة، سجلت لجنة دعم الصحفيين حالة احتجاز واعتقال(1)، وحالة تأجيل محاكمة واحدة(1).