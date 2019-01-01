قلقيلية: توزيع أجهزة لوحية على الأطفال في دار الايتام

قلقيلية / سما /

تحت رعاية مدير عام التربية والتعليم في محافظة قلقيلية صالح ياسين، وزعت جمعية سنابل الخير وجمعية قراوة بني حسان الزراعية وجهاز المخابرات العامة أجهزة لوحية iPad على الأطفال في دار الايتام في قلقيلية، اكراما لروح الشهيد (الياس صالح ياسين)، حيث تم توزيع 32 جهاز لوحي، في زيارة خاصة لدار الايتام، تفقدوا فيها دار الايتام، وتعهدوا بمواصلة الدعم لدار الايتام، ان كان للأطفال او في تجهيز وتطوير المبنى.

ياسين شكر جمعية سنابل الخير وجمعية قراوة بني حسان الزراعية وجهاز المخابرات العامة على لفتتهم الكريمة بتوزيع الأجهزة اللوحية على الأطفال الايتام في دار الايتام، وعلى الوفاء للشهداء الابرار، وتخليد ذكراهم الطيبة، وزرع قيم الانتماء الوطني لدى الجيل الناشئ، شاكرا إياهم على تخصيص توزيع الأجهزة اكراما لروح الشهيد الياس ياسين.

من جانبه شكر حسن سلّام شريم رئيس جمعية دار الإيمان لرعاية وإيواء الأيتام في قلقيلية كل من مدير عام التربية والتعليم والمؤسسات الداعمة على تخصيصهم هذا الدعم لنزلاء دار الايتام من الأطفال في لمسة حنان ووفاء وانتماء، شاكرا لهم جهودهم في رسم الفرحة على شفاه الأطفال الايتام، وعلى تعميق معاني الوفاء للشهداء الاكرم منا جميعا.