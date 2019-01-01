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المحافظ عصام أبو بكر يستقبل مدير الدفاع المدني بطولكرم

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT


طولكرم / سما /

استقبل محافظ طولكرم عصام أبو بكر في دار المحافظة مدير الدفاع المدني بطولكرم العقيد عبد اللطيف أبو عمشه، في إطار التحضير لتنظيم مناورة تدريبية بمناسبة اليوم العالمي للكوارث والذي يصادف الثالث عشر من أكتوبر في كل عام.

وأكد المحافظ أبو بكر على أهمية الدور الذي يقع على عاتق الدفاع المدني من خلال المهمات والجهود المبذولة في خدمة المواطنين ومساعدتهم، والوقوف إلى جانبهم في الطوارئ وغيرها من الحالات التي تتطلب وجود الدفاع المدني، مشدداً على ضرورة الوعي المجتمعي لكيفية تعامل المواطنين مع الكوارث والطوارئ، سواء من خلال تنفيذ المناورات والمحاضرات والندوات وغيرها من الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي.

وأشاد العقيد أبو عمشه بجهود المحافظ أبو بكر في خدمة المحافظة، مقدماً شرحاً عن طبيعة المناورة التدريبية التي يحضر لها الدفاع المدني، بالتعاون مع جميع الشركاء، مشيراً إلى أن المناورة هذا العام ستكون في حرم جامعة فلسطين التقنية خضوري – كلية الهندسة، والتي جاءت تحت عنوان: " استهداف الشرائح التعليمية والصحية، بالتعاون مع الأمن الوطني والشرطة، والخدمات الطبية العسكرية، والهلال الأحمر والمؤسسات الصحية الشريكة.

#عصام أبو بكر #الدفاع المدني

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