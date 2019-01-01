ابرز عناوين الصحف الاسرائيلية

رام الله / سما /

تصدر عناوين الصحف الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، توجه أعضاء القائمة المشتركة إلى المستشار القانوني افيخاي ماندلبليت، وتأكيدهم له أن "وزارة العدل وشين بيت - الشاباك تجاوزوا جميع الخطوط الحمراء في تعذيب الأسير سامر العرابيد وادخاله المستشفى في حالة حرجة وطالبوا بمحاكمة المسؤولين"، وفيما يلي أبرز العناوين:

صحيفة هآرتس:

- طُلب من جولياني تسليم المستندات المتعلقة بمعاملات ترمب مع أوكرانيا

- الآلاف من الأطفال في أم الفحم يحتجون على العنف ومعاملة الشرطة

- طلب ترمب الكشف عن الشكوى ضده واتهم رئيس لجنة الاستخبارات بالخيانة

- مسيرة في عرابة البطوف في ذكرى هبة الأقصى

- نتنياهو وغانتز يلتقيان غدا الأربعاء

صحيفة معاريف:

- كوريا الشمالية تحمل الولايات المتحدة فشل المفاوضات حول تفكيك الأسلحة النووية

- رئيس الوزراء العراقي: إسرائيل مسؤولة عن مهاجمة الميليشيات الشيعية في أراضينا

- طلب أعضاء القائمة المشتركة من مندلبليت المستشار القانوني التحقيق في التعذيب الذي تعرض له العرابيد على يد الشاباك ومحاكمة المسؤولين

- الأزرق والأبيض: الليكود غير مهتم بالمفاوضات؛ الليكود: "إذا استمروا في الرفض فستتم إعادة التفويض"

- الليكود يستعد للعودة الى ليبرمان من اجل التفاوض على التناوب مع نتنياهو على رئاسة الحكومة الجديدة

صحيفة إسرائيل اليوم:

- سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة يتحدث في الجمعية العامة- "تجميد الاتصالات - خطأ الولايات المتحدة"

- القائمة المشتركة في رسالة إلى رئيس ماندلبليت: "وزارة العدل وشين بيت- الشاباك تجاوزوا جميع الخطوط الحمراء

- رئيس الوزراء العراقي: إسرائيل تقف وراء الهجمات على قواعد الميليشيات في بلادنا

- نتنياهو وغانتز يلتقيان غدا الأربعاء.

ـــــــــــ