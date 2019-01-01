ابرز عناوين الصحف الاسرائيلية

تصدر عناوين الصحف الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، توجه أعضاء القائمة المشتركة إلى المستشار القانوني افيخاي ماندلبليت، وتأكيدهم له أن "وزارة العدل وشين بيت - الشاباك تجاوزوا جميع الخطوط الحمراء في تعذيب الأسير سامر العرابيد وادخاله المستشفى في حالة حرجة وطالبوا بمحاكمة المسؤولين"، وفيما يلي أبرز العناوين:
صحيفة هآرتس:
- طُلب من جولياني تسليم المستندات المتعلقة بمعاملات ترمب مع أوكرانيا
- الآلاف من الأطفال في أم الفحم يحتجون على العنف ومعاملة الشرطة
- طلب ترمب الكشف عن الشكوى ضده واتهم رئيس لجنة الاستخبارات بالخيانة
- مسيرة في عرابة البطوف في ذكرى هبة الأقصى
- نتنياهو وغانتز يلتقيان غدا الأربعاء
صحيفة معاريف:
- كوريا الشمالية تحمل الولايات المتحدة فشل المفاوضات حول تفكيك الأسلحة النووية
- رئيس الوزراء العراقي: إسرائيل مسؤولة عن مهاجمة الميليشيات الشيعية في أراضينا
- طلب أعضاء القائمة المشتركة من مندلبليت المستشار القانوني التحقيق في التعذيب الذي تعرض له العرابيد على يد الشاباك ومحاكمة المسؤولين
- الأزرق والأبيض: الليكود غير مهتم بالمفاوضات؛ الليكود: "إذا استمروا في الرفض فستتم إعادة التفويض"
- الليكود يستعد للعودة الى ليبرمان من اجل التفاوض على التناوب مع نتنياهو على رئاسة الحكومة الجديدة
صحيفة إسرائيل اليوم:
- سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة يتحدث في الجمعية العامة- "تجميد الاتصالات - خطأ الولايات المتحدة"
- القائمة المشتركة في رسالة إلى رئيس ماندلبليت: "وزارة العدل وشين بيت- الشاباك تجاوزوا جميع الخطوط الحمراء
- رئيس الوزراء العراقي: إسرائيل تقف وراء الهجمات على قواعد الميليشيات في بلادنا
- نتنياهو وغانتز يلتقيان غدا الأربعاء.
ـــــــــــ