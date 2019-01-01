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الخارجية الروسية تتوعد بالرد على العقوبات الأمريكية

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الروسية تتوعد بالرد على العقوبات الأمريكية


وكالات

 أعربت الخارجية الروسية عن دهشتها الشديدة إزاء الحزمة الجديدة من العقوبات الأمريكية ضد روسيا ، وأعلنت أن موسكو لن تترك هذه الخطوة دون رد.
جاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، تعليقا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة اليوم ضد أفراد روس وعدد من الشركات: "نعرب عن دهشتنا الشديدة إزاء الحزمة الجديدة من العقوبات، التي فرضتها الإدارة الأمريكية ضد روسيا في 30 أيلول/ سبتمبر. فقد تم فرضها بشكل تعسفي ضد مواطنين روس، ومواطن تايواني، ومنظمات تجارية مسجلة في سيشيل وجمهورية التشيك، وعدد من الدول الأخرى، وضد عدد من الطائرات والسفن...".
وأشارت الوزارة إلى أنها ترى في فرض عقوبات جديدة انعكاساً "للأزمة السياسية الداخلية التي اجتاحت الولايات المتحدة، والتي يتم فيها استخدام القضايا الروسية بشكل متعمد من قبل مؤسسة واشنطن كأداة لتحقيق أهدافها الانتهازية".
وأضاف البيان "مثلما كان في السابق، فإن الهجوم ضد روسيا لن يمر دون رد. وفي الوقت نفسه، ندعو السياسيين الأمريكيين إلى إيقاف ألعاب العقوبات الغبية، التي ليس لها نتيجة، والعودة إلى التفكير السليم".
وتابعت: " كان يجب على المسؤولين، الذين يتبعون الأشخاص المعروفين برهاب الروس، أن يدركوا أن تصرفاتهم تتعارض مع التصريحات العلنية للقيادة الأمريكية حول الرغبة في تطبيع العلاقات الثنائية، وتزيد التوتر في الساحة الدولية."
وخلصت الخارجية إلى القول إنه "كما كان من قبل، فإن الهجمة المعادية لروسيا لن تبقى دون رد. في الوقت نفسه ، نحث السياسيين الأميركيين على وقف ألعاب العقوبات الغبية، ونتيجتها هي صفر، للعودة إلى موقف الحس السليم".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد شركة روسية وثلاثة مواطنين روس وخمس سفن، بزعم انتهاكهم للعقوبات المفروضة ضد سوريا وتخطيطهم لتوريد وقود الطائرات إلى القوات الروسية في سوريا، مشيرة إلى أن الأفراد الثلاثة الذين استهدفتهم، هم على صلة بشركة (أو.جيه.إس.سي سوفراخت)، موضحة أنها جمدت أي أصول لهم في الولايات المتحدة ومنعت الأمريكيين من التعامل معهم. "سبوتنيك"

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