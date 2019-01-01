مداهمات ومواجهات في مناطق بالضفة الغربية

رام الله / سما /

داهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، عدة مناطق بالضفة وسط مواجهات واعتداءات من قبل المستوطنين.

واندلعت مواجهات بين الشبّان وقوات الاحتلال قرب مدخل بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

كما استولت قوات الاحتلال على مركبة الأسير المُحرَر محمد أحمد عادي عقب دَهم منزله والعبث بمحتوياته في منطقة صافا ببلدة بيت أُمّر شمال الخليل.

وداهم جنود الاحتلال منزلًا وفتشته في منطقة الحرس بمدينة الخليل، كما تم اقتحام قرية أم سلمونة جنوب بيت لحم.

واندلعت مواجهات في بلدة قريوت جنوب نابلس بعد اقتحام عشرات المستوطنين منطقة نبع سيلون.

يتبع..