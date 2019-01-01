هنية يلتقي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في عمان

عمان /سما/





التقى الأستاذ عبدالسلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس مؤسسة أمواج الرياضية، بالسيد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وذلك مساء يوم الأحد ضمن زياراته الخارجية.

وأكد هنية على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في إطار تقدير القامات الوطنية الفلسطينية، وإطلاعهم على سير تطوير الرياضة الفلسطينية في قطاع غزة وأهميتها لدي المواطن الفلسطيني في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه قطاع غزة.

وبدوره أشاد الزعنون، بالتطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية الرياضة في قطاع غزة، وبالانجازات الرياضية التي تحققت رغم الحصار والعراقيل الصهيونية، متمنياً الاستمرار في الارتقاء بالوطن في المحافل الدولية.

وعبر الزعنون عن سعادته، بالعلاقات المميزة بين الرياضيين على مستوى الوطن، وبالوفاق الرياضي الناجم على حرص الوسط الرياضي للبقاء بعيداً عن حالة الصراع السياسي التي تشهده الساحة الفلسطينية.

