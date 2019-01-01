التربية: لن نسمح بالتطاول والاعتداء على أي معلم

رام الله / سما /

أعربت وزارة التربية والتعليم، مساء اليوم الاثنين، عن استنكارها ورفضها الاعتداء أو المساس بأي معلم، مؤكدةً أن الاعتداء على المعلمين والمدارس، يشكل خطورة وخرقاً للقيم الوطنية والتربوية.

وأكدت الوزارة في بيانها، أنها تتابع عبر الجهات المختصة الاعتداء المؤسف الذي تعرض له المعلم أيمن حميد من مدرسة ذكور الجيب الثانوية بمديرية تربية ضواحي القدس، من قبل مجموعة من الأفراد.

ودعت كافة أطياف المجتمع لمساندتها والوقوف إلى جانبها لمحاربة مثل هذه المظاهر السلبية؛ وإنزال أقصى العقوبات بحق المعتدين ضمن القانون.