السفير عبد الهادي يضع ممثل الرئيس الروسي بصورة الأوضاع في المنطقة

موسكو /سما/

وضع مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي، اليوم الاثنين، ممثل الرئيس الروسي، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بغدانوف، في صورة الاوضاع الإقليمية في المنطقة وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه أبناء شعبنا، والسياسة الأميركية المنحازة لإسرائيل.

ونقل السفير عبد الهادي، خلال لقائه بغدانوف بمقر وزارة الخارجية في موسكو، تحيات الرئيس محمود عباس إلى الرئيس فلاديمير بوتين، مؤكدا عمق العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين.

وتطرق إلى خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة الذي أكد خلاله عدم الرضوخ للاحتلال مهما كانت الظروف، ومقاومته بكل الوسائل المتاحة، وجدد الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام وتشكيل آلية دولية متعددة الاطراف لرعاية عملية السلام.

وبالنسبة للأزمة السورية كانت وجهات النظر متطابقة أن الحل يكون من خلال حوار سوري - سوري ورفض التدخل الخارجي.

وعبر الطرفان عن ارتياحهما بتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا التي تعد إنجازا هاما على طريق الحل السياسي في سوريا، وأكدا دعم سوريا في حقها بمواصلة مكافحة الإرهاب.

كما عبر عبد الهادي عن تقديره لجهود روسيا في التوصل للحل السياسي في سوريا ودعمها في مكافحة الإرهاب.

بدوره، أكد بغدانوف أن روسيا تقف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني، وحقه بتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على دعم روسيا لمبادرة الرئيس عباس في مجلس الأمن، وتأييدها العمل من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام تحضره كافة الأطراف على أساس الشرعية الدولية.