انتظام الدوام غدا في جامعة بير زيت بعد اتفاق الشبيبة والقطب

رام الله / سما /

أعلنت جامعة بير زيت عن استئناف الدراسة لطلبة البكالوريوس يوم غدٍ الثلاثاء كالمعتاد، بعد اتفاق حركة الشبيبة الطلابية والقطب الطلابي الديمقراطي التقدمي.

وثمنت إدارة الجامعة المواقف المسؤولة التي تبنتها الحركة الطلابية في التعامل مع الخلاف القائم في الحرم الجامعي.

هذا وأصدرت الشبيبة والقطب بيانا مشتركا جاء فيه،" من منطق المسؤولية والفهم العميق لدور الحركة الطلابية الريادي، وحدة الصف تحتم على الكل التحلي بالقدرة على الاعتذار؛ نتقدم لأسرة جامعة بير زيت عن الأحداث المؤسفة ولكل من تعرض للاعتداء والتشهير والشتم من تلك الأحداث التي تسببت في تعليق الدوام في الجامعة".

وكانت إدارة الجامعة أعلنت عن تعليق الدوام اليوم الإثنين لطلبة البكالوريس جراء عدم التوصل لاتفاق ينهي الخلاف القائم على خلفية شجار وقع السبت الماضي في حرم الجامعة.





