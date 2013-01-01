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ارتفاع على أسعار المحروقات

الإثنين 30 سبتمبر 2019 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع على أسعار المحروقات


القدس المحتلة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للبترول، اليوم الاثنين، أسعار المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر تشرين أول في كافة محافظات الوطن، حيث ارتفع سعر لتر البنزين صنف (95) الأكثر شيوعاً، والسولار والكاز بواقع 10 أغورات، مقارنة مع أسعار شهر أيلول، في حين لم يطرأ أي تغيير على أسعار البنزين صنف (98)، والغاز.

وسيباع لتر البنزين صنف (95) بـ6.09 شيقل، مقارنة مع 5.99 شيقل خلال شهر أيلول، في حين، سيباع لتر البنزين صنف (98) بـ6.70 شيقل.

ووصل سعر لتر السولار إلى 4.99 شيقل، مقارنة مع 4.89 شيقل خلال شهر أيلول، وكذلك ارتفع سعر لتر الكاز إلى 4.99 شيقل.

ولم يطرأ أي تغيير على أسعار الغاز مقارنة مع شهر أيلول، حيث ستباع اسطوانة الغاز 2.5 كيلو جرام بسعر 13 شيقلا، واسطوانة الغاز 5 كيلو جرام 25 شيقلا، واسطوانة الغاز 12 كيلو جراما بسعر 59 شيقلا، واسطوانة 48 كيلو جراما بمبلغ 236 شيقلا.

وأشارت الهيئة إلى أن لتر الغاز الواصل للعمارات والمؤسسات، سيكون بسعر 2.54 شيقل، أما سعر الكيلو جرام من الغاز الواصل للعمارات والمؤسسات سيكون 4.46 شيقلا، فيما سعر خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك 2 شيقل فقط.

ودعت هيئة البترول أصحاب المحطات وموزعي الغاز إلى الالتزام بالأسعار المعلنة، محذرة أن من يخالف سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية.

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