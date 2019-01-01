قائد حرس الثورة الإيراني: يمكننا القضاء على "إسرائيل"

طهران /سما/

قال القائد العام لحرس الثورة الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الاثنين، إن القضاء على إسرائيل لم يعد حلماً بل هدفاً يمكن تحقيقه.

وأضاف سلامي في كلمته في الاجتماع الدوري العام الـ23 للحرس الثوري: لقد وفرنا في الخطوة الثانية للثورة الاسلامية (ثاني 40 عاما من الثورة) إمكانية تدمير الكيان الصهيوني المزيف، ولا بد في الخطوة الثانية من محو هذا الكيان المقيت من جغرافيا العالم وهو أمر لم يعد حلما بل هدفا يمكن تحقيقه"، وذلك وفقا لما نقلته عدة وكالات إيرانية، حسب قوله.

وأكد سلامي أن العقوبات الاقتصادية على الشعب الإيراني عديمة الأثر وغير فعالة، حيث تأتي أقواله بعد هجوم حاد شنه كل من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته يسرائيل كاتس.

وحمل نتنياهو قبل أيام إيران المسؤولية الكاملة عن الهجوم على شركة "أرامكو" السعودية، مناشدا المجتمع الدولي الانضمام إلى حملة الضغط الأمريكية ضد طهران.

وفي كلمته في الأمم المتحدة الجمعة هاجم كاتس إيران ووصفها بأنها أكبر راع للإرهاب في العالم وحض المجتمع الدولي على الانضمام للعقوبات الأمريكية ضدهاً.

ووجه كاتس حديثه للقيادة الإيرانية مستهزئا، واستخدم مثلاً إيرانياً باللغة الفارسية، والذي يعني ضمناً أن الضحكة الأخيرة ستكون لخصوم النظام الإيراني.

وقال كاتس إن المشكلة الرئيسية التي تهدد الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط هي إيران، التي تهدد بتدمير إسرائيل وتعمل ضد أنظمة العديد من الدول في المنطقة.

كما حمل كاتس في كلمته إيران بتنفيذ الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، وقال إن "الهجوم نُفذ بواسطة صواريخ إيرانية مع هدف واضح وهو زعزعة إمدادات النفط العالمية".