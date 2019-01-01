فقدان آثار مستوطنة من سكان سديروت في غلاف غزة

القدس المحتلة / سما /

فقدت آثار مستوطنة إسرائيلية مساء اليوم الاثنين، من سكان شمال مستوطنة "سيديروت" في غلاف غزة.

ووفقاً "للقناة 13 العبرية"، تجري في هذه اللحظات شرطة الاحتلال عمليات بحث عن مستوطنة فقدت آثارها بعد خروجها من منزلها في سيديروت بغلاف غزة.

وأوضحت القناة العبرية، أن المستوطنة التي فقدت آثارها في غلاف غزة تدعى "ديانا لبيكوفيتش" 38 عامًا، حيث غادرت منزلها في "موشاف تيليم" شمال سديروت.

وأشارت إلى أن الشرطة طالبت سكان المنطقة بالبحث والمساعدة في العثور عليها، أو الإدلاء بأي معلومات تساعد في الوصول إليها.