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فقدان آثار مستوطنة من سكان سديروت في غلاف غزة

الإثنين 30 سبتمبر 2019 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
فقدان آثار مستوطنة من سكان سديروت في غلاف غزة


القدس المحتلة / سما /

فقدت آثار مستوطنة إسرائيلية مساء اليوم الاثنين، من سكان شمال مستوطنة "سيديروت" في غلاف غزة.

ووفقاً "للقناة 13 العبرية"، تجري في هذه اللحظات شرطة الاحتلال عمليات بحث عن مستوطنة فقدت آثارها بعد خروجها من منزلها في سيديروت بغلاف غزة.

وأوضحت القناة العبرية، أن المستوطنة التي فقدت آثارها في غلاف غزة تدعى "ديانا لبيكوفيتش" 38 عامًا، حيث غادرت منزلها في "موشاف تيليم" شمال سديروت.

وأشارت إلى أن الشرطة طالبت سكان المنطقة بالبحث والمساعدة في العثور عليها، أو الإدلاء بأي معلومات تساعد في الوصول إليها.

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