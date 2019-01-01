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اليونان تنوي طرد 10 الاف لاجئ حتى نهاية العام الحالي

الإثنين 30 سبتمبر 2019 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليونان تنوي طرد 10 الاف لاجئ حتى نهاية العام الحالي


سما / وكالات/

تنوي اليونان طرد 10000 مهاجر لجئوا لها  حتى نهاية العام الحالي 2019، وفقاً لبيان صدر عن الحكومة اليونانية عقب الحرائق الكبيرة  والمواجهات التي جرت الليلة في اكبر معسكر للاجئين في جزيرة لاسبوس.

و لقي طفل وامرأة مصرعهما جراء حريق اندلع في مخيم للاجئين بجزيرة "ميديللي" اليونانية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، الأحد، أن حريقًا اندلع في حاوية يقيم فيها لاجئون بمخيم "موريا" المعروف بظروفه المعيشية السيئة.

وأشارت إلى أن الحريق اندلع خلال مظاهرة لمجموعة من اللاجئين المطالبين بالانتقال من المخيم.

وتسبب الحريق بمصرع طفل وامرأة، وفق وسائل الإعلام اليونانية.

وحاول لاجئون عرقلة عمل فرق الإطفاء التي جاءت لإخماد الحريق، ما أدى إلى حدوث مواجهات مع الشرطة.

وخلال المواجهات، هاجم اللاجئون القوات الأمنية بالحجارة والعصي، وحاولوا السيطرة على مباني إدارة المخيم.

واستخدمت قوات الشرطة اليونانية قنابل صوتية والغاز المسيل للدموع ضد اللاجئين.

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