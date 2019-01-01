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الاحتلال يغلق عدة شوارع في بلدة سوان

الإثنين 30 سبتمبر 2019 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق عدة شوارع في بلدة سوان


القدس المحتلة / سما /

 أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عدة شوارع في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت عدة شوارع في بلدة سلوان من بينها: مدخل حي وادي حلوة، والشارع الذي يصل عين سلوان أشهر عين في البلدة، كما اغلقت الطريق الواصلة أسفل مفرق وادي الربابة، وسط انتشار مكثف لأفراد شرطة الاحتلال على مفارق ومقاطع شوارع البلدة، تزامنا مع الأعياد اليهودية.

وكانت قوات الاحتلال، قد نصبت يوم أمس، نقطة تفتيش للمركبات على مفرق واد الربابة.

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