الجهاد تدين استضافة قطر لوفد إسرائيلي رياضي

غزة / سما/

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء اليوم الاثنين، استضافة دولة قطر لوفد رياضي إسرائيلي، ورفع علم الاحتلال في دورة الألعاب الرياضية التي تستضيفها الدوحة.

وقالت الحركة في بيان لها: "إن ما يرتكبه الاحتلال من عدوان وجرائم بحق شعبنا وانتهاكاته بحق الأسرى الأبطال وتدنيسه للمسجد الأقصى والمقدسات وحصار غزة والتهويد والاستيطان في القدس والضفة، يفرض على كافة الدول العربية والاسلامية وكل الأحرار مقاطعة وعزل هذا الاحتلال الاٍرهابي".

وأوضحت الحركة أن الانتخابات الإسرائيلية كشفت الحقد الصهيوني الطافح تجاه العرب وما التصريحات العنصرية لقادة الأحزاب الصهيونية على اختلافها إلا دليلا على حجم الكراهية والعداء للعرب، مشددة أن ذلك يستدعي موقف عربي قوي للعمل على فضح وعزل هذا الاحتلال وتعزيز حركات المقاطعة الدولي.

وطالبت الحركة، وقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني التزاما بالثوابت القومية العربية، وحماية لحقوقنا وإسنادا لقضايانا وفي مقدمتها قضية فلسطين المركزية.