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ترامب يتحدث عن احتمال اعتقال رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس

الإثنين 30 سبتمبر 2019 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يتحدث عن احتمال اعتقال رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس


واشنطن / وكالات /

صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين هجماته على رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس الذي قاد التحقيقات ضده، مقترحا اعتقاله بتهمة "الخيانة".

وكتب ترامب في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، قال فيها إن "النائب آدم شيف قام بشكل غير قانوني بإصدار بيان مزيف ورهيب، وتظاهر بأنه الجزء الأكثر أهمية في دعوتي إلى الرئيس الأوكراني، وقرأه بصوت عال أمام الكونغرس والشعب الأمريكي. لا علاقة لما قرأه شيف بما قلته في المكالمة الهاتفية. الاعتقال بتهمة الخيانة؟".

وأثارت المكالمة الهاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فضيحة سياسية مدوية في الولايات المتحدة، ما أجبر البيت الأبيض على نشر محتواها تحت ضغط خصوم ترامب في الكونغرس وخارجه.

وبدأ النواب الديمقراطيون دراسة إمكانية عزل ترامب على خلفية الاشتباه باستغلاله السلطة وتجاهل مصالح الأمن القومي ومحاولة دفع دولة أخرى إلى التدخل في انتخابات الرئاسة.

وأشار تسجيل الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الذي أجري في 25 يوليو 2019 إلى أن ترامب طلب من زيلينسكي النظر في قضية هانتر بايدن نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، لكنه لم يربط هذا الموضوع بمسألة مساعدات الولايات المتحدة لأوكرانيا.

المصدر: "رويترز"

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