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العراق: إسرائيل مسؤولة عن استهدف مواقع الحشد الشعبي

الإثنين 30 سبتمبر 2019 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
العراق: إسرائيل مسؤولة عن استهدف مواقع الحشد الشعبي


بغداد /سما/

كشف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عن أن التحقيقات في استهداف عدد من المواقع العسكرية التابعة للحشد الشعبي تشير إلى قيام إسرائيل بذلك.

وقال عبد المهدي في تصريحات لقناة "الجزيرة" الإخبارية، نشرت اليوم الاثنين: "التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد تشير إلى أن إسرائيل هي من قامت بذلك".

ووقعت، في الأسابيع الماضية، سلسلة انفجارات في مستودعات أسلحة وقواعد تابعة لهيئة الحشد الشعبي في العراق، وحملت الهيئة الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية الانفجارات.

وجاء في بيان للهيئة أن الولايات المتحدة سمحت لأربع طائرات إسرائيلية مسيرة بدخول المنطقة مع قوات أمريكية وتنفيذ مهام على أراض عراقية.

ونفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) المشاركة في هذه الضربات فيما رفض التحالف بقيادة الولايات المتحدة الذي يقاتل تنظيم "داعش" في العراق هذا البيان.

وبعدها، أمر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بنقل جميع مخازن الذخيرة التابعة للقوات المسلحة أو الفصائل المسلحة خارج المدن.

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