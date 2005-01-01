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جنين: المدني يؤكد على التمسك بالثوابت والوحدة الوطنية في مواجهة بطش الاحتلال

الإثنين 30 سبتمبر 2019 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: المدني يؤكد على التمسك بالثوابت والوحدة الوطنية في مواجهة بطش الاحتلال


جنين / سما /

 أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء محمد المدني، على التمسك بالثوابت الوطنية التي كرستها حركة فتح والقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

وقال المدني، خلال لقائه محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، الذي استقبله في مكتبه، اليوم الأحد، إن حركة فتح حريصة كل الحرص على إنجاز وحدتنا الوطنية وإنهاء الانقسام في مواجهة ما تقوم به حكومة الاحتلال الاسرائيلي من بطش ضد شعبنا، وأن وحدتنا حتما ستقودنا نحو قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واستعرض المحافظ الرجوب، خلال اللقاء، واقع المحافظة وما تعانيه بفعل الاجراءات الاحتلالية المتمثلة بالجدار والاستيطان. والتقى المدني، والرجوب، حركة فتح إقليم جنين وفعاليات من المحافظة، بحضور مفتي قوى الأمن محمد صلاح، وأمين سر إقليم فتح عطا أبو ارميلة، وأعضاء الإقليم، وحركة فتح في المدينة وقراها، وأمين سر اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في المحافظة.

وشدد المدني خلال اللقاء الموسع على أهمية النهوض بواقع الحركة من كافة الجوانب لكي تتمكن من مواصلة نضالها والتصدي لكافة المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا الوطنية، مؤكدا على الدور الطليعي لحركة فتح  في تحقيق أحلام الشعب الفلسطيني . 

ودعا المدني، إلى التمسك بالوحدة الوطنية من أجل تحقيق أحلام شعبنا، والحفاظ على الثوابت الوطنية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعودة اللاجئين الى ديارهم التي شردوا منها.  واستعرض أبرز المتغيرات السياسية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالملف الفلسطيني.

وقال: إن المؤامرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية كبيرة، وأن القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس "أبو مازن" تتحدى كافة الضغوطات وهو من أفشل كافة الصفقات والمؤتمرات الساعية لتصفية القضية الفلسطينية، وأن سيادة الرئيس كرس في خطابه في الأمم المتحد للتأكيد على الثوابت الوطنية الفلسطينية وعدم التنازل عنها.

كما وجرى خلال اللقاء بحث عدة قضايا تتعلق بواقع المحافظة وآليات مواجهة استهدافها من قبل الاحتلال.

وكان قد سبق اللقاء، قيام المدني والوفد المرافق، وبحضور رئيس اللجنة الشعبية محمد الحبش، بوضع أكاليل زهور على أضرحة شهداء الجيش العراقي.

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