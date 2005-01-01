صور.. عباس يقلد عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين "نجمة الاستحقاق"

رام الله / سما /

قلد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين "نجمة الاستحقاق" من وسام دولة فلسطين وهم: وليد سعد صايل، طارق عمر العقاد، هاشم هاني الشوا، سهيل حسيب الصباغ، سامر سعيد خوري.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس لهم، مساء يوم الاثنين، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.

ومنح عباس، نجمة الاستحقاق لرجال الأعمال، تقديراً لدورهم الوطني المتميز، خاصة في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، وتثميناً لإسهاماتهم في خدمة شعبه ووطنه.